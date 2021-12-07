Ankaragücü 3 puanı 2 golle aldı

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetti.

Ligde zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü, bu maç ile liderlik koltuğuna oturdu. Ankara ekibi bu maç ile 9. galibiyetini elde ederek puanını 30'a ulaştırdı. Son sırada yer alan Balıkesirspor'un ise 11. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan gönderdiği ortaya yükselen Ali Kaan Güner'in kafa vuruşunda kaleci Atilla Özmen gole izin vermedi.

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ariyibi'nin vuruşunda kaleci Atilla yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelledi.

45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazından gelen topla buluşan Zahid, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 - 0

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Balıkesirsporlu Bilalli, içe kadar sokulduktan sonra şutunu gönderdi. Kosovalı oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası sol çaprazından buluştuğu topla içeriye kadar sokulan Ankaragüçlü Ariyibi'nin şutunda top direkten döndü.

88. dakikada Pinto'nun sol kanattan verdiği pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Murat Uçar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Pinto, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mert Mehmet Uçar, Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Zahid,Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 61 Eren Derdiyok)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 64 Sedat Dursun), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nwankwo, Bilalli (Dk. 64 Otoo), Kethevoama (Dk. 46 Cemal Kızılateş (Dk .79 Bezjak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak

Goller: 45+4 Zahid, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 33 Nwankwo (Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 67 Cumali Bişi (Balıkesirspor)