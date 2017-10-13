Haber: Esra Öztürk

Akyüz, “Üst üste aldığımız galibiyetler sonrası iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Sizlere güveniyoruz, Allah’ın izni ile Boluspor maçından da en iyi sonucu alacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvendiklerini belirten Başkan Yardımcıs Ercan Soydaş, ”Biz sizlere güveniyoruz. Yönetim olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Belirli sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. El birliği ile Ankaragücü’nü hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Boluspor maçında sizlere başarılar diliyorum” dedi.