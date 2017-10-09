Haber: Gönül Olutürk
TFF 1.Ligde 8.haftanın naklen yayın programı belli oldu. Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre MKE Ankaragücü-Boluspor maçı Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Program şöyle:
13 Ekim Cuma
18.00: BB Erzurumspor-İstanbulspor (Bein Max 2)
14 Ekim Cumartesi
13.00: Ümraniyespor-Elazığspor (Bein Max 1)
15.30: Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Bein Max 1)
18.00: Gazişehir FK-A.Ç.Giresunspor (Bein Max 1)
15 Ekim Pazar
13.00: MKE Ankaragücü-Boluspor (Bein Max 1)
13.00: Ç.Rizespor-Samsunspor (Bein Max 2)
15.30: Altınorduspor-Adanaspor (Bein Max 1)
18.00: A.Demirspor-Eskişehirspor (Bein Max 1)
16 Ekim Pazartesi
18.00: G.Manisaspor-Denizlispor (Bein Max 2)
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