Haber; Semih Baykal

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası maç hakkında yapılan başvuruları karara bağladı. PFDK tarafından verilen kararlar arasında geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında bulunuyor. PFDK, MKE Ankaragücü – Boluspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada, “MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 14.10.2017 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan gençlik parkı kale arkası d bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.