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Ankaragücü'ne transfer yasağı iddiası

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü, eski teknik direktörü Hikmet Karaman'ın alacakları nedeni ile transfer yasağı geldiği iddia edildi.

Ankaragücü'ne transfer yasağı iddiası


Haber: C: Kutay Aykan

Kısa süre önce transfer yasağını kaldıran Ankaragücü'nde yeniden transfer yasağı geldi. Ankaragücü'nün eski teknik direktörü Hikmet Karaman, alacaklarına karşılık Ankaragücü kulübüne transfer yasağı getirtti. Hikmet Karaman'ın 1 milyon 400 bin TL tutan  alacağının faizleri nedeniyle 1 milyon 600 bin TL'ye çıktığı ifade ediliyor.

Yapılan mevcut transferleri etkilemeyecek

Yasak geçen sezonu teknik direktörlük yapan Hikmet Karaman'ın alacakları nedeniyle geldiği ve yasağın bu sezon yapılan mevcut transferleri etkilemeyeceği öğrenildi.

Yeni sezonda 19 yeni transfer

Bu sezon TFF 1 Lig’de mücadele eden Ankaragücü, transfer döneminde kadrosuna 19 yeni transferi kazandırmıştı.

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