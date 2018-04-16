Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1.Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı. Ümraniye İlçe Stadı’nda oynanan ve hakem Barış Şimşek’in yönettiği maçta sarı-lacivertlilerin golü 2.dakikada AntonPutsila’dan gelirken, Ümraniyespor’un beraberlik golünü 90+3.dakikada DimitarRangelov kaydetti. Öte yandan Ankaragücü’nde Putsila 22.dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Ümraniyespor’da ise İbrahim Akdağ, 72.dakikada ikinci sartı karttan ihraç edildi. Ligde gelecek hafta Ankaragücü evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. 4 maç aradan sonra kaybeden Ümraniyespor da deplasmandaBalıkesirspor ile mücadele verecek. Alınan bu sonucun ardından İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü 56 puana yükseldi. Bayram Bektaş ve öğrencileri ise 57 puanla haftayı ikinci sırada bitirmiş oldu. Ligde gelecek hafta Ankaragücü evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. 4 maç aradan sonra puan kaybeden Ümraniyespor da deplasmandaBalıkesirspor ile mücadele verecek.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş (Drole dk. 46), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Samet dk. 79), Cleyton, Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 61), Rangelov

MKE Ankaragücü: KorcanÇelikay, Erdem Özgenç, GençerCansev, Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya(Abdülkadir dk. 90+1 ?), Mbamba, Ferhat Kiraz, Kenan Özer (Enes dk. 76), Putsila, Kehinde (İlhan dk. 65), Mehmet Umur Nayir

Kırmızı kartlar: Putsila(dk. 22) (Ankaragücü), İbrahim Akdağ (dk. 72) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tarık Tekdal, Merthan, Timur, Bulut, Bulut (Ümraniyespor), Szukala (Ankaragücü)

Goller: Putsila(dk. 2) (Ankaragücü), Rangelov (dk. 90+4) (Ümraniyespor)

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Kadir’in ortasında ceza sahası içinde Putsila’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Vasilogiannis’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Mücahit’in kafa vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

52. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov’un şutunu kaleci Korcankornere çeldi.

60. dakikada Vasilogiannis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

70. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Umut’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

87. dakikada Mücahit'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in kafa vuruşu kaleci Korcan’da kaldı.

89. dakikada açılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Drole’ün şutunda kaleci Korcan topu çeldi.

90+4. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. 1-1