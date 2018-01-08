Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor 14’ncü hafta mücadelesinde deplasman da Kahramankazan Belediyespor’a konuk oldu. Ankara Kahramankazan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk seti kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Seti 29-31 alan temsilcimiz maçta 0-1 öne geçti. İlk setin aksine 2.sette çok rahat bir oyun çıkaran Bolu Belediyespor 25-14’lük skorla maçta durumu 2-0’a getirdi. Bolu Belediyesporlu kızlar 3.sette de rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koydu. Seti 25-19 alan Bolu Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak 2.yarıya iyi bir giriş yaptı. Bu sonuçla 3.sıraya yükselen ekibimiz önümüzdeki hafta Bartın Polisgücü’nü ağırlayacak.