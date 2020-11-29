Ankaraspor'dan 8 maç sonra gelen galibiyet



Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon 5. dış saha maçında ilk golünü atan Ankaraspor, deplasmanda ilk puanlarına ulaştı. Akhisarspor, 11. hafta mücadelesinde Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ankaraspor'u konuk etti. Sıkıntılı süreç yaşayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Ankaraspor oldu. 75. dakikada Beykan Şimşek'in attığı golle mücadeleyi kazanan başkent ekibi, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. İstikrarsız performansını sürdüren Akhisarspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Bu sonuçta bir maçı eksik Ankaraspor, puanını 8'e çıkardı. Sezon öncesinde kadrosundaki önemli isimleri kaybedip transfer yasağı nedeniyle yerlerine takviye yapamayan Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Altan

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel) (Dk. 74 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 82 Bertuğ Bayar), İrfan Hadzic

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Ayuk, Emre Can Atila (Dk. 64 Barış Zeren), Stanojevic (Dk. 90 Doğukan Efe), Engin Bekdemir (Dk. 85 Gökhan Akkan), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mbilla), Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)﻿

Gol: Dk. 75 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Can Atila, Dk. 53 Stanojevic, Dk. 68 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 52 Çekdar Orhan, Dk. 79 Ali Kaan Güneren, Dk. 82 Rotman (Akhisarspor)