Ankaraspor Giresun'a Geçit Vermedi

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1.Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Ankaraspor'dan Beykan Şimşek takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinic yarının 54. dakikasında Eren Tozlu takımına beraberliği sağlayan golü attı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Ankaraspor'dan Milan Stanojevic gördüğü kırmızı kart ile Ankaraspor'u sahada 10 kişi bırakdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaraspor puanını 4'e yükseltti. Giresunspor ise puanını 8'e yükseltti.