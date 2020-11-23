Ankaraspor Kupa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tur’unda sahasında Misli.com 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor’la karşılaşacak olan Ankaraspor bu maçın hazırlıklarına başladı. Beypiliç Boluspor’la oynanan lig maçının ardından çalışmalara ara vermeyen başkent ekibi Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Boluspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Dar alanda oyuna geçen mavi-beyazlı ekip, şut, kanatlardan orta ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.