Ankaraspor maçı sponsorları

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Spor Toto 1. Lig 27. Haftasında oynayacağımız Ankaraspor karşılaşmasının deplasman masrafları sponsorları Reklam ve Sponsorluk Sorumlumuz Salih Burak Özkan ve Ticari İlişkiler, Alım Satım ve İşletmeler Sorumlumuz Vedat Yardemir oldu. Desteklerinden dolayı Salih Burak Özkan (Alyanaklar Kuyumculuk) ve Vedat Yardemir (Yardemir Kuyumculuk)'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:06