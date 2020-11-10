Ankaraspor maçında yok

Kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, Akhisarspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Burak Bekaroğlu Ankaraspor maçında sahada olamayacak.

Ankaraspor maçında yok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor toto 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Boluspor'da ,Burak Bekaroğlu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Burak Bekaroğlu, 61. dakikada  sarı kart gördü.  23 yaşındaki oyuncu, Boluspor'un gelecek hafta Ankaraspor  ile oynayacağı kritik maçta takımını yalnız bırakacak. Deneyimli oyuncu ilk olarak Giresunspor maçında sarı kart gördü. Bekaroğlu sırasıyla Menemenspor, Bursaspor ve Akhisarspor maçlarında da sarı kart görünce cezalı duruma düştü.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 13:37
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