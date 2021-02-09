Ankaraspor, Ümit Özat ile anlaştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkent ekibi, teknik direktör Ümit Özat ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Özat’la yollarının yeniden kesişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katipoğlu, “Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım sevdiğim her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah’ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız. Cenâb-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun” şeklide konuştu.

44 yaşındaki çalıştırıcı son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

Başkent ekibi, 13 puanla 17. sırada bulunuyor.