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05 Şubat 2017 Pazar
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    • ANTALYA KAMPI BAŞLADI

    Boluspor cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilen antrenman ile Mersin İdman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    05 Şubat 2017 Pazar 12:29
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    ANTALYA KAMPI BAŞLADI

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman stretching ile sona erdi.

    Oyuncular Andre Santos ve Renato Arapi, fizyoterapist eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi.

    Başkanımız Necip Çarıkcı, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hüseyin Nadir Okur ve Yurtdışı Koordinatörü Hüseyin Kayalıoğlu antrenmanı yerinde takip etti.

    Boluspor dün  saat 13:30'da Kaya Palazzo Otel sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynadı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Cumartesi, Günü, Antalyada, Gerçekleştirilen

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