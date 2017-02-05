Haber: Erdal Tanrıverdi

Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman stretching ile sona erdi.

Oyuncular Andre Santos ve Renato Arapi, fizyoterapist eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi.

Başkanımız Necip Çarıkcı, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hüseyin Nadir Okur ve Yurtdışı Koordinatörü Hüseyin Kayalıoğlu antrenmanı yerinde takip etti.

Boluspor dün saat 13:30'da Kaya Palazzo Otel sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynadı.