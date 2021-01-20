Antalya kampı sona erdi

Haber: N.Halid Altundal
Ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan kırmızı beyazlılar yaklaşık 2 hafta süren Belek kampının son çalışmasını yaparak, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını bitirdi. Bolu’ya dönen takımımız Keçiören deplasmanı öncesi çalışmalarını tesislerde sürdürecek. Beypiliç Boluspor ikinci devrenin ilk maçında24 Ocak Pazar günü saat:13.30’da deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak. İlk yarıda Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta ekibimiz kendi sahasında 1-0 mağlup olmuştu.