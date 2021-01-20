Antalya kampı sona erdi

TFF 1. ligde devre arası hazırlık kampını Antalya Belek’te Kaya Palazzo Otel’de sürdüren ekibimiz Beypiliç Boluspor, son çalışmasını yaparak Bolu'ya döndü.

Antalya kampı sona erdi

Haber: N.Halid Altundal

Ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan kırmızı beyazlılar yaklaşık 2 hafta süren Belek kampının son çalışmasını yaparak, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını bitirdi. Bolu’ya dönen takımımız Keçiören deplasmanı öncesi çalışmalarını tesislerde sürdürecek. Beypiliç Boluspor ikinci devrenin ilk maçında24 Ocak Pazar günü saat:13.30’da deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak. İlk yarıda Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta ekibimiz kendi sahasında 1-0 mağlup olmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ümraniyespor, Ahmet Canbaz'ı kiraladı
Ümraniyespor, Ahmet Canbaz'ı kiraladı
  1. Spor

banner128