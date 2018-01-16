Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’un Antalya Belek’te gerçekleştirdiği kamp yapılan yapılan son antrenman ile tamamladı. İkinci yarı hazırlıklarına Antalya kampı ile başlayan Kırmızı beyazlıların Antalya kampı 10 gün sürdü. 10 gün boyunca süren Antalya kampı Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın yönetiminde gerçekleşti. İkinci yarıyı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında TM Aksiharspor ile açacak. Kırmızı beyazlılar Akhisar maçı hazırlıklarını İzmir’de gerçekleştireceği çalışmalar ile sürdürecek.