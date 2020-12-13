Antalyaspor-Boluspor Maçı A Spor’da

Haber: Volkan Yılmaz
Kupada 5.tur maçlarının naklen yayın programı şöyle:
15 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa – Muğlaspor: A Spor
15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: A Spor
17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon: A Spor
18.30 Göztepe - Bursaspor: A Spor
21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği: A Spor
16 Aralık Çarşamba
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor: A Spor
14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: A Spor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: A Spor
18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor: A Spor
21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor: A Spor
17 Aralık Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor: A Spor
13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: A Spor
15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor
17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor
19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor
21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu