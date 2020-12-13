Antalyaspor-Boluspor Maçı A Spor’da

Ziraat Türkiye 5.turunda oynanacak maçların naklen yayın programı belli oldu. Buna göre F.Antalyaspor-B.Boluspor maçı A Spor’dan yayınlanacak.

Antalyaspor-Boluspor Maçı A Spor’da


Haber: Volkan Yılmaz

Kupada 5.tur maçlarının naklen yayın programı şöyle:

15 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa – Muğlaspor: A Spor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: A Spor

17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon: A Spor

18.30 Göztepe - Bursaspor: A Spor

21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği: A Spor

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor: A Spor

14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: A Spor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: A Spor

18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor: A Spor

21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor: A Spor

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor: A Spor

13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: A Spor

15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor

21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

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