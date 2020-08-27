Antrenörlere yeni eğitim

Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla teorik ve pratik eğitim olmak üzere 2 aşamalı eğitim düzenleyecek. Yaklaşık 3 aylık bir süreci kapsayacak bu eğitim, 10 gün başvuru, 2 ay 10 gün eğitim ve 10 gün sınav değerlendirme süreci olarak planlanmış durumda. Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında eğitimler, Açıköğretim Fakültesi(AÖF) tarafından yürütülecek ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek. AÖF tarafından gerçekleştirilecek model ile 5 farklı modülden (Spor ve Sağlık Bilimleri, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Yönetimi, Sporda Öğrenme ve Öğretme ile Sporda Psiko-Sosyal Alanlar) oluşan 5 kitap, 5 antrenörlük kademesi için toplam 24 kitap hazırlandı. Temel eğitime katılacak adaylar her kademe için aynı modüllerden farklı kitap setinden yararlanacak. Temel eğitimde uzmanlar tarafından hazırlanan kitapların yanı sıra yazılı, işitsel ve görsel olarak tüm e-öğrenme materyalleri de adayların hizmetine sunulacak. Temel eğitim sürecinde kullanılacak kitapların hazırlık sürecinde, spor bilimleri alanında eğitim veren farklı üniversitelerden 121 akademisyen bölüm yazarı, 24 akademisyen kitap editörü, 5 akademisyen ise baş editör olarak görev aldı. Spor Bilimleri alanında hazırlanan söz konusu 24 kitap, şimdiye kadar hazırlanan en önemli referans kaynak niteliğinde görülüyor. Teorik eğitimde başarılı olan adaylar ilgili federasyonca açılacak olan uygulama eğitimine katılabilecekler. Uygulama eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, antrenörlük belgesi alabilecekler. Başvurular 26 Ağustos ile 06 Eylül 2020 tarihleri arasında E-Devlet Kapısı veya Gençlik Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden sağlanacak.