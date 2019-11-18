Ara Tatili Sporla Geçirecekler

Haber: C.Kutay Aykan
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Tüm etkinliklerin detaylı açıklamalarını görmek için karekodu cep telefonunuzun kamerasıyla, karekod uygulamasını kullanarak okutunuz veya bolu.meb.gov.tr adresine bakınız” ifadelerine yer verildi. Buna göre öğrencilerin yer alabileceği sportif etkinlikle şöyle:
19 Kasım Salı
10.00 – 16.00: Gençlik Merkezi Tanıtımı (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
10.30 – 11.30: Cimnastik Gösterisi (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
20 Kasım Çarşamba
10.00 – 16.00: Gençlik Merkezi Tanıtımı (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Koşuyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Cirit Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Gülle Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Ok Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 – 15.00: Boluspor İmza Günü (Boluspor Tesisleri)
21 Kasım Perşembe
10.00 – 16.00: Gençlik Merkezi Tanıtımı (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
10.30 – 11.30: Cimnastik Gösterisi (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
22 Kasım Cuma
10.00 – 16.00: Gençlik Merkezi Tanıtımı (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
10.30 – 11.30: Cimnastik Gösterisi (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Koşuyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Cirit Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Gülle Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)
14.00 -17.00: Ok Atıyorum (Gençlik Spor İl Müdürlüğü)