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Ara Transfer Başarısızlığı

Boluspor eski teknik direktörü Osman Özköylü’nün iddialarına rağmen ara transferde aradığı başarıyı yakalayamadı. 9 transferden tek dikkat çeken isim kaleci Orlando Mosquera oldu.

Ara Transfer Başarısızlığı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk yarıda istediği sonuçları alamayan Boluspor ara transferde tam 9 ismi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çekmiş Teknik Direktör Osman Özköylü ise süper transferler yaptıklarını belirterek başarı olacaklarının altını çizmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Son oynanan Balıkesirspor maçında bu 9 transferden Mosquera, Haliloviç, Kidric ve Emre ilkonbirde sahaya çıktı. Diğer transferlerden kaleci Bahadır, Delarge, Arif Morkaya, Adilehou ve Kubilay yedek kulübesinde bekledi. Delarge ve Kubilay sonradan oyuna girerken Kubilay 1 gol attı. Sezonun 2.yarısında en dikkat çeken ismi alınan 5 puanda da imzası olan kaleci Orlando Mosquera oldu. Yeni isimlerden Delarge ve Kubilay 1’er gollük katkı yaparken kendisinden çok şey beklenen Kidric ise henüz golle tanışamadı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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