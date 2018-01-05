Haber: Esra Öztürk

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun belirlediği 2017-2018 Futbol Sezonu için

Transfer ve Tescil Dönemleri’nin 2.’si 4 Ocak 2018 Perşembe günü başlayacak. Ara

Transfer Dönemi olarak da bilinen 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2018 Perşembe

günü başlayacak ve 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde son bulacak.

TFF’nin açıklaması doğrultusunda Profesyonel Futbol Kulüpleri bu süre zarfında oyuncu

kadrolarını kiralamada dahil olmak üzere aktarım ve tescil yoluyla takviye transferlerle

güçlendirebilecekler. 31 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitiminden sonra ise 2017-2018

Futbol Sezonu’nun sona ereceği 31 Mayıs 2018 Tarihi’ne kadar futbolcu aktarım ya da

tescili yapılamayacak. Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi ise, 17 Haziran 2017 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2017 tarihinde sona ermişti. 2. Transfer ve Tescil Döneminin başlamasıyla birlikte temsilcimiz Boluspor'dada hareketlilik yaşanması bekleniyor.