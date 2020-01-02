Arada Fark Yok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un ligin başında Teknik Direktör Giray Bulak ile çıktığı 4 maçtan 1 puan alınca tecrübeli hoca ile yollar ayrılmıştı. Bulak ile yollar ayrıldığında Boluspor ligin 16.sırasındaydı. 5.hafta itibariyle Osman Özköylü ile anlaşılırken bu isimle de çok fazla bir şey değişmedi. Osman Özköylü nezaretinde 13 maça çıkan Boluspor bu maçlarda yalnızca 2 galibiyet alabildi. Özköylü ile 6 beraberlik ve 5 yenilgi aşan Boluspor 13 puanla Bulak döneminde olduğu gibi 16.sırada kaldı.

Deplasmanlar da Büyük Sıkıntı

Boluspor deplasman maçlarında da 2018 yılının sonlarından itibaren büyük sıkıntı yaşıyor. En son 4 Kasım 2018’de Karabükspor’u deplasmanda yenen Boluspor tam 19 maçtır dış sahada kazanamıyor. Ligde kalmak isteyen Boluspor’un 2.yarıda bu istatistiği tersine çevirmesi gerekiyor.