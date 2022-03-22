Aradan tam 10 yıl geçti!



Haber: Ceylan Beykoz

Aradan tamı tamına 10 sene geçti. Kırmızı Beyazlı ekibimizin yıllar önceki başarısı akıllardan hala silinmedi. 22 Mart 2012 yılında Boluspor-Beşiktaş ile Bolu Atatürk Stadyumunda karşı kaşıya geldi. Ferhat Kirazın golü ile yere çakılan Kartal kupada saf dışı kalmıştı.

İŞTE O GÜN YAŞANANLAR

Karşılaşma öncesi tüm kesimler tarafından kolay lokma görülen ve Beşiktaş'ın as kadrodan yoksun bir kadro ile çıkacağı konuşulurken Beşiktaş as kadroya yakın bir 11'le sahaya çıktı. İlk 45 dakikalık bölümde Boluspor rakibine oranla daha etkili olurken sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Beşiktaş, maça tutuk başladı ve ilk yarıda pek etkili olamadı. İlk bölümlerde rakibine iyi baskı kuran Boluspor, ilk yarıda sadece Ferhat Kiraz'la 3 net gol pozisyonu yakaladı. Buna karşın Beşiktaş da Fernandes'in önderliğinde gol aradı.

Beşiktaş, 35. dakikada Fernandes'le sol köşe gönderinden üst üste 5 korner kullansa da, Boluspor savunması gole geçit vermedi. Bu sezon ilk defa ilk 11 de sahaya çıkan Boluspor kalecisi Eser karşılaşmanın 36. dakikada sakatlanarak yerini Atacan'a bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş oyuna hızlı başlasa da Boluspor kontrolü ve akılcı oyunundan vaz geçmeyerek güzünü 90 dakikaya iyi yansıttı. Karşılaşmanın 51. dakikada yaşanan pozisyonda Beşiktaş gole çok yaklaştı. Boluspor kalesi dibinde karambole olan pozisyonda bir çokBeşiktaş'lı oyuncu pozisyonu değerlendiremezken Boluspor defansı güçlükle topu çıkartırken gol iznine vermedi.

KAÇAN GOLÜN HADDİ HESABI YOK!

Boluspor karşılaşmanın ilk yarısında Ferhat Kiraz ile net üç mutlak gol pozisyonunu değerlendiremezken karşılaşmanın belki de en ilginç pozisyonu 60. dakikada yaşandı. Bu pozisyon Boluspor adına şans içerirken Beşiktaş adına mutlak kaçmış bir gol pozisyonu oldu. Maça damgasını vuran pozisyonda Quaresma'nıntrivela ortasına kafayı iyi vuran Mustafa'nın topu üst direkten döndü. Önünde kalan topa bir kez daha vuran Mustafa Pektemek, bu kez de yan direği geçemedi! Yerden gelen topa, bu kez kafayla hamle yapan Pektemek'in vuruşunda bu kez savunma topu uzaklaştırdı. Ulusal basın mensupları kaçan bu pozisyonlar sonrası " Bu kale önünde herhalde yatır var" diyerek bu kadar da olmaz dediler. Aynı kaleye hem Boluspor hem Beşiktaş inanılmaz goller kaçırdı yorumunda bulundular.

AFFETMEDİ !

Maçın yıldızı olan Ferhat Kiraz özellikle ilk yarıda kaçırdığı goller ile adeta farkın açılmasını önlerken, karşılaşmanın 77. dakikada Ferhat Kiraz Beşiktaş'ı adeta yıktı. İlk yarıda bir çok pozisyondan yararlanamayan Ferhat Kiraz, bu kez sol çaprazdan nefis vurdu ve Boluspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra rakip kaleye akın akın gelen Beşiktaş, beraberlik golü için yüklendi. Ancak beklenen gol bir türlü gelmeyince karşılaşma Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BOLUSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Atatürk

HAKEM: Halis Özkahya

BOLUSPOR: Eser (Dk. 36 Atacan), Hakan, Orhan, Veli, Cemil, Alp, Kenan(Dk. 80 Gomis), Onur, Vedat, Veysel(Dk. 60 Aydın), Ferhat

TEKNİK DİREKTÖR: Bahri Kaya

BEŞİKTAŞ: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, Ekrem(Dk. 81 Burak), Necip, Fernandes, Aurelio (Dk. 46 Holosko), Simao, Quaresma, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Carvalhal

GOL: Dk. 77 Ferhat

SARI KARTLAR: Dk. 10 Aurelio, Dk. 24 Simao, Dk. 87 Necip (Beşiktaş), Dk. 90 Cemil (Boluspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada gelişen Boluspor atağında orta sahada topla buluşan Ferhat'ın şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.

13. dakikada Fernandes'in ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Eser, meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada sağ kanattan Hilbert'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Simao'nun şutunda meşin yuvarlak, direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Veysel'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ferhat, meşin yuvarlağı direğin üzerinden dışarı attı.

26. dakikada Alp'in pasıyla ceza sahası içinde kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Ferhat, kötü bir vuruş yaparak topu direğin dibinden dışarı gönderdi.

31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fernandes'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Eser kornere çeldi.

41. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Kenan'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Ferhat, kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı direğin üzerinden dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hilbert'in, öne çıkan kaleci Atacan'ın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, yerde sektikten sonra direğin üzerinden auta çıktı.

59. dakikada Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale önünde oluşan karambolde topa ikinci kez vuran Mustafa'nın attığı şutta meşin yuvarlak bir kez daha direkten döndü. Mustafa'nın üçüncü gol denemesini ise kaleci Atacan önledi.

72. dakikada Aydın'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Vedat'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi.

GOL 77. dakikada Kenan'ın pasıyla ceza sahasında Aydın'dan seken topla buluşan Ferhat, meşin yuvarlağı plase bir vuruşla kaleci Cenk'in solunda ağlarla buluşturdu: 1-0.

90. dakikada Gomis'in pasıyla topla buluşan Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Cenk'in üzerinden geçtikten sonra direğin dibinden auta çıktı.

Maçın son dakikalarına kadar gol arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Fernandes'in kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde üst üste kafa vuruşlarının ardından topa sahip olan kaleci Atacan, tehlikeli pozisyona son verdi.