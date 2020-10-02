Aralık Sonuna Ertelendi...

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli toplantısında Gelişim Ligleri, Kadın Ligleri ve TFF Futsal Ligi müsabakalarının Aralık ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararlaştırıldı. 2019-2020 Sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri tüm yaş kategori organizasyonlarına Covid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayarak iptal edilmesi nedeniyle, 2019-2020 Sezonu'nda Gelişim Ligleri Elit A-B ile BGL U17-U19 yaş grubu organizasyonlarında yer alan takımların 2019-2020 hakları saklı kalarak 2021-2022 sezonunda FGD GL Tertip Komitesinin ilan edeceği esaslar çerçevesinde düzenlemesine karar verildi.