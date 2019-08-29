Aranan Sol Bek Hakan Arslan

Haber: Birol Ertunç

Önceki yıllarda Boluspor forması giyen Erzurumspor’un süper lig kadrosunda da yer alan tecrübeli oyuncuyla görüşmelerini sıklaştıran kırmızı beyazlı ekip tecrübeli sol bek ile imza aşamasına geldi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Hakan Arslan’ın Boluspor ile anlaştığı küçük pürüzlerin kaldığı, kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

Erzurum Yollarını Ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Canbazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Canbazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, “Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz?.” ifadelerine yer verildi.