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Arif’ten 70 aileye yardım

Eski Boluspor’lu futbolcular Umut ve Emre’nin ardından şuanda kırmızı beyazlı formayı terleten Arif Morkaya’da Dayanışma Günleri kampanyasına katılarak 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Arif’ten 70 aileye yardım

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkmasının ardından ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alna korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ünlü isimler yardım kampanyaları düzenliyor. Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Boluspor’un genç ortaha saha oyuncusu Arif Morkaya da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Morkaya, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, “Boluspor oyuncusu sevgili Arif Morkaya aradı. “Dayanışma günleri” kapsamında  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Arif Morkaya. Cansın!” paylaşımında bulundu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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