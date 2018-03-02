Haber: Esra Öztürk

Kaptan Ahmet Burak Solakel “Futbolda hoca değişiklikleri oluyor. Engin hocanın mutlaka kendine göre düşündüğü bir yol haritası vardır. Biz futbolcular maçlara odaklanmalıyız. Rize maçı bizim için önemli. Bu saatten sonra maçın Karadeniz derbisi olması bizim için fark etmiyor. İçeride kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynuyoruz. Son 10 haftalık bir periyoda girdik. Geçtiğimiz dönem bizim için kötü geçmedi.Önemli puanlar aldık. Balıkesirspor maçını da kazanabilirdik. Maçların sıkışması ve kadro darlığımız bizi etkiliyor. Savunmada sıkıntı yaşıyoruz ve sakat arkadaşlarımız mecburiyetten oynuyor. Onun için bunlar bizi sıkıntıya sokuyor. Ama bu dönemi iyi geçirmemiz gerekiyor. Denizlispor’un ekstra puan kazanması bize yaklaşmasını sağladı. Yoksa bizim kötü bir gidişimiz söz konusu değil. Arkadaşlarımıza güveniyorum ve taraftarlarımızın da iyi desteği ile Rizespor maçından iyi bir sonuç alacağız” diye konuştu.