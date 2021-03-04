Arkut, şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Haber: BMA

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasının teknik toplantısı 8 Mart tarihinde yapılacak. Yarışma takviminde 1.gün yarışları 9 Mart 2021 Salı günü 10.00 ile 12.30 arasında. 2.gün yarışları ise 10 Mart 2021 Çarşamba günü 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Arkut Dağı Kayak Merkezinde yapılacak. Yarışların ardından Çarşamba günü madalya töreni düzenlenecek.

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemizin ve bölgenin göz bebeği Arkut Dağı’mız yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılacak başta; Arkut SEM Sporcuları hemşehrilerimiz olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.