Arkut Sem Madalyaları Topladı

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Türkiye Kayaklı Koşu Yarışmaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde 14-15-16 Ocak tarihlerinde yapıldı. 14 kategoride yapılan 23 ilden 446 sporcunun katıldığı ve iki gün süren yarışlarda Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezinin öğrencileri Türkiye birincilikleri alarak 12 altın madalya ile döndüler. Ülke çapında 12 altın, 5 gümüş, 4 bronz ve toplamda 21 madalya alarak yarışmalara damga vuran Arkut SEM’in öğrencileri kazandıkları dereceler ile ilçemizin adını ülke çapında duyurdular. Organizasyon sonrasında dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Çetinkaya, Cafer Nuroğlu, Refik Avşar ve Süleyman Yıldırım tarafından verildi. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi açıklamasında; “Erzurum/Kandilli’de yapılan kayaklı koşu yarışlarında sporcularımız 12 altın, 5 gümüş, 4 bronz toplamda 21 madalya alarak yarışmalara damga vurdu. Başta teknik ekimize, sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine ve bizleri destekleyen tüm takipçilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.