Arkut SEM Öğrencilerinden anlamlı bağış

Haber: Yasin Bilgi

Arkut Sporcu Eğitim Merkezinde kayak eğitimi alan öğrenciler Gerede İlçe Müftüsü Yüksel Başkan’ı ziyaret ettiler. Yapılan ziyarette örnek bir davranışa imza atan öğrenciler harçlıklarından biriktirmiş oldukları paralarla Hafızlık Erkek Kuran Kursu inşaatına bağışta bulundular.

İlçe Müftüsü Başkan bizleri onore eden öğrencilerimize Hafızlık Erkek Kur’an Kursu İnşaatı için yaptıkları bağıştan duyduğu memnuniyeti ifade edip teşekkürlerini iletti. İlçemizi gerek ahlaklarıyla, gerek zekâlarıyla, gerekse sporculuklarıyla ve yaşları küçük olmasına rağmen, yaptıkları içten ve samimi bağışlarıyla ilerleyen yaşlarında ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını belirten Yüksel Başkan öğrencilere başarılarının devamını temenni etti.