Arkut sporcularından madalya yağmuru

Haber: : N. Halid Altundal

Türkiye Kayak Federasyonunun 2020-2021 yılı sezonu kayaklı koşu Türkiye grup şampiyonası yarışları 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Bitlis’te gerçekleştirildi. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi’nin başarılı kayakçıları iki günün sonucunda başarı göstererek kategoriler toplamında 8 altın, 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak Gerede’ye döndüler.

Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı mevkisinde 25 ilden 320 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada sporcular, dereceye girebilmek için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Klasik ve Serbest stilde yapılan müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Haydar Çetinkaya, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Muş Gençlik Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Tunceli Gençlik Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve katılımcılar tarafından verildi.