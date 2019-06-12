Armanın Peşinde 17 Bin Kilometre

Haber: Gönül Olutürk

EN UZAĞI ERZURUM

Boluspor'u 2019-2020 sezonunda birbirinden zorlu ve yorucu deplasmanlar bekliyor. Kırmızıbeyazlıları bu sezonki en uzak deplasmanı 971 km ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı olacak. Boluspor’da en kısa mesafeli dış saha maçları da Osmanlıspor ve Keçiörengücü maçları olacak.

ZORLU MARATON

Boluspor'un her maçta takımı destekleyen taraftarını önümüzdeki sezon toplamda 16 bin 862 kilometrelik bir yol bekliyor. Uzun ve yorucu bir deplasman maratonuna girecek olan taraftar önümüzdeki sezon da hiç şüphesiz ki armanın peşinden yolla düşecek. Arma sevdalıları bu sezon 3 kez İzmir'e, 3 kez İstanbul'a, ikişer kez de Ankara ve Adana deplasmanlarına gidecek. İşte Boluspor'un bu sezon kat edeceği mesafeler:

Erzurumspor – 971,1 km

Giresunspor - 671 km

Hatayspor - 854 km

Adanaspor - 684 km

Adana Demirspor - 684 km

Menemen Bld. - 614 km

Altay - 641 km

Altınordu - 641 km

Akhisarspor - 522 km

İstanbulspor - 263 km

Balıkesirspor - 433 km

Fatih Karagümrük - 262 km

Eskişehirspor - 290 km

Ümraniyespor - 250 km

Keçiörengücü - 180 km

Osmanlıspor - 178 km

Bursaspor - 293 km