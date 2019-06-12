Armanın Peşinde 17 Bin Kilometre

Haber: Gönül Olutürk
EN UZAĞI ERZURUM
Boluspor'u 2019-2020 sezonunda birbirinden zorlu ve yorucu deplasmanlar bekliyor. Kırmızıbeyazlıları bu sezonki en uzak deplasmanı
ZORLU MARATON
Boluspor'un her maçta takımı destekleyen taraftarını önümüzdeki sezon toplamda 16 bin 862 kilometrelik bir yol bekliyor. Uzun ve yorucu bir deplasman maratonuna girecek olan taraftar önümüzdeki sezon da hiç şüphesiz ki armanın peşinden yolla düşecek. Arma sevdalıları bu sezon 3 kez İzmir'e, 3 kez İstanbul'a, ikişer kez de Ankara ve Adana deplasmanlarına gidecek. İşte Boluspor'un bu sezon kat edeceği mesafeler:
Erzurumspor –
Giresunspor -
Hatayspor -
Adanaspor -
Adana Demirspor -
Menemen Bld. -
Altay -
Altınordu -
Akhisarspor -
İstanbulspor -
Balıkesirspor -
Fatih Karagümrük -
Eskişehirspor -
Ümraniyespor -
Keçiörengücü -
Osmanlıspor -
Bursaspor -
Toplam - 8bin