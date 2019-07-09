Haber: Gönül Olutürk

Haftasonunda oynanan maçlar sonunda yenilgisiz Arpaseki de kaybetti. Böylece turnuvada tek namağlup takım Yıldızspor olarak kaldı. Komşu köylerin maçı Dokurcun-Çamyurdu mücadelesinde gülen Dokurcun oldu. Çayköyspor ve Bekdemirlerspor çekildiğinden 2 takımla maçı olan takımlar hükmen 3-0 galip ilan edildiği turnuvada 3.haftanın toplu sonuçları şöyle:

Arpaseki 2 – Süveyköy 7

Pelitözü 15 – Köykent 10

Eğitim 7 – Dokurcun 18

Yeğendere 5 – Kardeşler 9

Livercool 11 – Yeğendere 5

Kardeşler 21- Eğitim 4

Yıldızlar 8 – Arpaseki 4

Dokurcun 10 – Çamyurdu 3

Süveyköy 6 – Pelitözü 3