Haber: Gönül Olutürk
Haftasonunda oynanan maçlar sonunda yenilgisiz Arpaseki de kaybetti. Böylece turnuvada tek namağlup takım Yıldızspor olarak kaldı. Komşu köylerin maçı Dokurcun-Çamyurdu mücadelesinde gülen Dokurcun oldu. Çayköyspor ve Bekdemirlerspor çekildiğinden 2 takımla maçı olan takımlar hükmen 3-0 galip ilan edildiği turnuvada 3.haftanın toplu sonuçları şöyle:
Arpaseki 2 – Süveyköy 7
Pelitözü 15 – Köykent 10
Eğitim 7 – Dokurcun 18
Yeğendere 5 – Kardeşler 9
Livercool 11 – Yeğendere 5
Kardeşler 21- Eğitim 4
Yıldızlar 8 – Arpaseki 4
Dokurcun 10 – Çamyurdu 3
Süveyköy 6 – Pelitözü 3