Artan Vakalar Tesisleri Kapattırdı!

Haber: N.Halid Altundal

Ülkemizde son haftalarda büyük artış yaşanan koronavirüs vakaları Göynük ilçesinde yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Göynük Belediye Başkanlığı ilçede artan koronavirüs vakaları dolayısıyla önlem amaçlı olarak belediye bünyesindeki spor tesislerini kapattı.

TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Konuyla ilgili olarak Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Yaşam Kulübü ve Kapalı Halı Saha 22 Ekim Perşembe itibariyle tedbir amaçlı geçici olarak hizmet veremeyecektir” ifadelerine yer verildi.