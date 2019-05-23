Artı Akademi 2.Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu’da büyüyen çocukların gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla kurulan Artı Akademi Basketbol Takımı 2.olarak göğsümüzü kabarttı. Artı Akademi Spor Kulübü, yetiştirdiği başarılı sporcularla güçlenmeye devam ediyor. Temsilcimiz final maçında ülkenin güçlü ekiplerinden ASAŞ Kız Basket Takımı ile karşılaştı. Rakip takım 22-63 skor ile şampiyonluğu kucakladı. Temsilcimiziin başarılarını devam ettirmek ve daha iyiye ulaşmak için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Yaşları 8 ila 13 arasında değişen gençler tüm yıl boyunca her gün sıkı antrenmanlara katılıyor. Kulübün güçlü eğitmen kadrosu, adayları belirli aralıklarda yetenekleri, antrenman devamlılıkları ve performanslarına göre değerlendirerek onları takıma dâhil ediyor ve spor kariyerlerine destek oluyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 10:56