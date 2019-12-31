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Artı Akademi Affetmiyor

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi yılın son maçında konuk ettiği Altınel’i 57-52 yenerek 2019’u galibiyetle kapattı.

Artı Akademi Affetmiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan 9.hafta mücadelesini Süleyman Eren Pekdoğan, Ahmet Ozaner Kutay hakem ikilisi yönetti. Başa baş geçen maçın ilk periyodunu Altınel takımı 14-12 önde kapattı. Ancak 2.periyotta oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz Artı Akademi soyunma odasına 30-26 üstünlükle gitti. Müthiş bir mücadele sonrası Artı Akademi son çeyreğe 39-38 üstün girdi. Son çeyrekte kıyasıya mücadele vardı. Ancak daha başarılı olan ekibimiz maçtan 57-52 galip ayrılan takım oldu. Artı Akademi bu galibiyetle ligin ilk yarısını 4.sırada tamamladı. Temsilcimiz lige verilen 1 haftalık ara sonrası 11 Ocak Cumartesi günü Edirne DSİ takımıyla saat 17.00’de Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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