Artı Akademi Çok Farklı

Haber: N.Halid Altundal

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçı Okan Güngör, Hanife Aytül Pirim hakem ikilisi yönetti. Maçın ilk çeyreği baş başa geçti. İlk çeyrek 11-9 İstanbul Basketbol Feneri üstünlüğü ile geride kaldı. 2.çeyrekte oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz soyunma odasına 28-25 önde gitmeyi başardı. 2.yarının ilk periyodundan itibaren Artı Akademi farkı açmaya başladı ve son çeyreğe 46-32 gibi farklı bir skorla önde girdi. Son periyotta farkı koruyan ekibimiz maçtan da 57-41 galip ayrıldı ve play-off için dev bir adım attı. Ekibimiz 18.hafta 6 Mart Cuma günü saat 14.00’te Altınel ile Ankara Spor Salonu’nda (Küçük) karşı karşıya gelecek.