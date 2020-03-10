Artı Akademi EBBL’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

İllerde düzenlenen Büyük Erkekler kategorisi müsabakalarının tamamlanmasının ardından Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde yer alacak takımlar belirlendi. 22 takımın mücadele edeceği ligdeki ilk hafta müsabakalarının 20-22 Mart 2020 tarihleri arasında başlaması planlanmakta olup, takımların yer alacağı gruplar ve fikstür ilerleyen günlerde açıklanacak.

Bolu’yu Temsil Edeceğiz

Artı Akademi Basketbol Spor Kulübü İdari Menajeri Çağdaş Çalış, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne başvuruda bulunduklarını belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren, Artı Akademi Basketbol Spor Kulübü İdari Menajeri Çağdaş Çalış "Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi başvurusunu gerçekleştirdik. 2019-2020 sezon bölgeselde Bolu İlini Erkekler Bölgesel Basketbol temsil edeceğiz” dedi. Turnuvanın Mart sonu başlayacağını belirten Artı Akademi Basketbol Spor Kulübü İdari Menajeri Çağdaş Çalış Sporcularımızın hepsi Bolu’da yetişen ve üniversite okuyan Gençler İnşallah bu yıl bu yeni oluşum ile takımımızı ve ilimizi istediğimiz seviyeye çıkarırız” şeklinde konuştu.

Ligde yer alacak 28 takım şunlar:

ABB Egospor (Ankara)

Akhisargücü (Manisa)

Antalya Osmanlı GSK (Antalya)

Artı Akademi (Bolu)

Altınelspor (Ankara)

Çamlıkspor (Denizli)

Çaykur Rizespor (Rize)

Ege Sportif Basketbol (İzmir)

Erzincan GSK (Erzincan)

Etimesgut Belediyesi (Ankara)

Haremspor Anka (İstanbul)

Hasketbol Gençlik (Kayseri)

İstanbul BBSK (İstanbul)

İTÜ Corendon Airlines (İstanbul)

Karabük Yurdum GSK (Karabük)

Karamürsel GSK (Kocaeli)

Kastamonu Yurdum GSK (Kastamonu)

MASS Asansör (Manisa)

Mersin BŞB (Mersin)

Oksijen Gençlik (Bursa)

Öbek Boğaziçi Okulları( İzmir)

Sakarya BŞB (Sakarya)

Saray Belediyespor (Tekirdağ)

Sertaşspor (Adana)

Seyhan Belediye (Adana)

Sökespor (Aydın)

Suw Hotel İlkadım 55 GSK (Samsun)

Yalova Acarspor (Yalova)

Yeşimspor (Bursa)