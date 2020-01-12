Artı Akademi Edirne’de Kaybetti

Haber: Volkan Yılmaz

Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.haftasında temsilcimiz Artı Akademi Takımı önceki gün Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda Edirne DSİ takımıyla karşı karşıya geldi. Burak İrem Çelebi, Okan Muhammet Anlatıcı hakem ikilisinin yönettiği maça temsilcimizi karşısında iyi başlayan Edirne DSİ ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci periyotta farkı açtı ve soyunma odasına 37-27 önde gitti. 3.çeyrekte ekibimiz direnç gösterdi ve maça ortak oldu. Fark 1 sayıya kadar indi: 47-46. Dişe dişe geçen son çeyrekte daha az hata yapan ev sahibi ekip maçtan da 66-60 galip ayrılan taraf oldu.Artı Akademi 11.haftada 19 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Denge Okulları takımı konuk edecek.