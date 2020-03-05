Artı Akademi GSK 5 Yaşında

Haber: Ceylan Beykoz

Altyapıya büyük önem veren, ilimizi uzun yıllar sonra Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden ve Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2.lige çıkma mücadelesi veren Artı Akademi GSK 5.yaşını kutluyor. Konuyla ilgili olarak Artı Akademi GSK’den yapılan açıklamada, “Bolu'da ulaşabildiğimiz her çocuğa, basketbolu doğru temeller atarak sevdirmek için çıktığımız bu yolda; biz sizlerle birlikte olmayı çok seviyor, keyif alıyoruz ve tüm çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Basketbol İçin Atan Kalpler…Birlikten kuvvet doğar” ifadelerine yer verildi.