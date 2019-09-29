Artı Akademi Kış Basketbol Okulu Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

2006-2013 doğumlu tüm öğrencilerin katılabildiği Artı Akademi GSK Kış Basketbol Okulu kayıtlaru başladı. Yapılacak çalışmalarda, deneyimli antrenörler görev alıyor. Artı Akademi GSK Kış Basketbol Okulu, basketbolu seven ve bu spora gönül vermiş çocuklara basketbolun temel becerilerinin yanında takım ruhu, paylaşım, disiplin, centilmenlik gibi olguları kazandırmayı amaçlıyor. Kendi takımlarını da çalıştıran antrenörler uzun yıllardır elde ettikleri tecrübeleri basketbol okulunda da öğrencilere aktarıyor. Antrenörler tüm yıl boyunca her bir öğrenciyle bire bir ilgileniyor. Yapılacak olan basketbol kış okulunda öğrencilerin basketbol seviyeleri düşünülerek farklı yaş grupları oluşturulacak. Basketbol salonunda gerçekleştirilecek antrenmanlarda top hâkimiyeti (fundamental) çalışmalarının yanında, çeşitli yarışmalar ve diğer okullarla maçlar yapılacak. Artı Akademi GSK Basketbol Kış Okulu’na katılan sporcular yapacakları maçlarla eksikliklerini görme ve maç tecrübesi yaşama şansını elde edecekler.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 11:36