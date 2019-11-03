Artı Akademi Uzatmada Güldü

İlimizi yıllar sonra ilk kez ligde temsil eden KBBL takımlarından Artı Akademi ilk hafta maçında konuk ettiği Edirne DSİ takımını uzatmada yendi: 68-62.

Artı Akademi Uzatmada Güldü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Salon: Karaçayır

Hakemler: Haluk Yakın, Alperen Başer

Artı Akademi: Yağmur, Şevval Özkaya (2), Elif Nur (23), Şevval Çifçibaşı (16), Feyza Ayşe, Rabia, Duygu (18), Deniz (2), Buse Nur, Leyla (3), Şara (4), Bedriye

Antrenörler: Çağdaş Çalış, Serhat Tutucu

Edirne DSİ: Beyza (14), Ezel (12), Duygu Havvanur, Duygu İrem (2), Naile Eda, Gizem (16), Sümeyra, Ülkü Gülen (4), Betül (14), Kübra, Tuana, Ceren

Antrenörler: Alptuğ Akkaş, Özgür Sedat Cerman, Mehmetcan Umut Aydın

1P: 11-9 / 2P: 18-12 / 3P: 15-13 / 4P: 15-25 - Uzatma: 9-3

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan B Grubu 1.hafta maçını uzun süre önde götüren ekibimiz 2.çeyrekte farkı 14 sayıya kadar çıkardı ancak son periyotta 56-51 geriye düştü. Son bölümde rakibini yakalayan temsilcimiz son hücumdan boş dönünce normal süre 59-59 eşitlikle bitti. Uzatmada Edirne ekibine şans tanımayan Artı Akademi maçtan 68-62 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

1.Periyot: İlk basketi bulan ekibimiz 2-0 öne geçti. 4.dakika 4-0 ekibimizin üstünlüğü ile geçilirken, rakip takım ilk sayılarını 6.dakikada buldu: 6-2. Basit top kayıpları sonrası oyun 6-6’ya geldi. Edirne DSİ ilk kez 6.dakikada 7-6 öne geçti. Temsilcimiz birçok hücumdan boş dönse de ilk çeyreği 11-9 önde tamamladı.

2.Periyot: 2.dakikada fark 5 sayıya çıktı. 5.dakika 19-14 Artı Akademi üstünlüğü ile geride kaldı. Üst üste 3’lük bulan temsilcimiz 7.dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 28-14. Temsilcimiz soyunma odasına da 29-21 üstünlükle gitti.

3.Periyot: 2.dakikada Edirne ekibi farkı 3 sayıya indirdi: 29-26. 3.dakikada fark 1 sayıya inse de 5.dakikada fark bu kez 6 sayıya çıktı: 36-30. 8.dakika 40-33 Artı Akademi üstünlüğü ile geçilirken, ekibimiz son çeyreğe de 10 sayı farkla 44-34 önde girdi.

4.Periyot: Bu çeyreğe iyi başlayan konuk takım 2.dakikada farkı 4 sayıya çekti: 46-42. 1 dakika sonra ise Edirne DSİ uzun bir aradan sonra 47-46 öne geçti. 5.dakikada bu kez ekibimiz 51-50 üstünlüğü yakaladı. Ancak 1 dakikada 6 sayı bulan konuk takım tekrar öne geçti: 56-51. Bu bölümde konuk takım 3’lüklerle etkili oldu. 7.dakikada temsilcimiz farkı sayıya indirdi: 55-56. Son dakikaya konuk takım 59-56 önde girse de Artı Akademi 59-59 eşitliği buldu. Son hücumdan ekibimiz boş dönünde normal süre 59-59 tamamlandı.

Uzatma: 2.dakikayı 61-60 üstünlükle geçen temsilcimiz 4.dakikayı 68-62 avantajla geride bıraktı. Temsilcimiz maçtan 68-62 önde tamamlayarak lige galibiyetle başladı. Maçın yıldızı ekibimizde 23 sayı bulan Elif Nur oldu. Artı Akademi 2.haftada 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Denge Okulları ile karşılaşacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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