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Artı Akademi’den Özdemir’e ziyaret

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden Artı Akademi Kulübü önceki gün Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Artı Akademi’den Özdemir’e ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde bu yıl ilk kez mücadele etmesine rağmen başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Artı Akademi Basketbol Kulübü Bolu Belediye Başkanı Rasim Özdemir’i makamında ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Bolu Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Rasim Özdemir i Kulüp olarak ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Bolumuzu Kadın Bölgesel Liginde temsil eden takımımıza desteklerinden ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendisine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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