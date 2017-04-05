Haber: Esra Öztürk

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, takımın ligde 38 puan ile 7'inci sırada yer aldığını, ligin 27. haftasında Bolu Atatürk Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacaklarını kaydetti.

“ARA TRANSFERDE GELEN FUTBOLCULAR YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA ALIŞTI”

Sezon sonunun yaklaştığını vurgulayan Necip Çarıkçı, “Ara transferde gelen futbolcular yavaş yavaş takıma alıştı. Çok fazla sakat futbolcumuz yok. Cezalı futbolcumuz da bulunmuyor. Takımdaşlık ruhunun her geçen gün artması, futbolcular ile teknik heyet arasındaki birlik ve beraberlik, takımı olumlu etkiliyor.” şeklinde konuştu.

“İYİ YOLDAYIZ”

“Boluspor, ikinci devre biraz hedefin gerisinde kaldı.” diyen Çarıkçı, “Artık geriye bakmayacağız. Bundan sonra 8 maçta takımımız ne yapar, bunun için odaklanacağız. İyi yoldayız.” ifadelerini kullandı.

“TAKIM ARKADAŞLARINA ÇOK İYİ AĞABEYLİK YAPIYOR”

Andre Santos'un kaptanlık anlayışının takım üzerinde olumlu etki yaptığını aktaran Çarıkçı, “Santos, diğer futbolcuları motive ediyor, tam bir profesyonel futbolcu. Takım arkadaşlarına çok iyi ağabeylik yapıyor. Birlik ve beraberlik anlamında takımımız iyi bir yolda ve iyi top oynuyor, mücadele ediyor. Bunun da sonucunu maçlarda almaya başladık." diye konuştu.

Çarıkçı, Giresunspor ve Büyükşehir Gaziantepspor maçlarını kazandıklarını, Göztepe ve Altınordu maçlarından da 6 puan almak istediklerini sözlerine ekledi.