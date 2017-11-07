Haber: Semih Baykal

Ligin 11’nci haftasında evinde Samsunspor’u son dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, 4 maçlık mağlubiyet serisine Boluspor’da yüzler gülüyor. Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı da bir basın toplantısı düzenleyerek hem Samsun Maçını hem de 12’nci hafta deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçını değerlendirdi. Çarıkçı, 11. haftada oynadıkları Samsunspor maçında, sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını belirterek, takımda büyük bir stres olmasına rağmen son dakikada alınan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Açıklamasının devamında 12’nci haftada deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçını değerlendiren Çarıkçı; "Gaziantepspor, genç bir ekip ama zor bir ekip. Boluspor iyi bir takım. Alternatifi olan bir takımız. Artık geriye de dönmeyeceğiz. Samsunspor maçı bizim çıkış maçımızdı. İlk devreye kadar puanları toplarız. Bu anlamda mutluyuz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 21 Yaş Altı takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.