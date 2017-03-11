Haber: Esra Öztürk
TFF 1'inci Lig'de 24.hafta mücadelesinde Denizlispor, evinde ilk 6 hedefleyen Boluspor'u 3-2 yenerek 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Bu sonuçla Boluspor yarışın uzağında kaldı. Temsilcimizde genç kaleci Melih yediği hatalı gollerle yenilgide önemli rol oynadı. Boluspor deplasmanda kazanamama serisini 6 maça çıkardı.
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara
DENİZLİSPOR: Asil- Alperen, Cenk, Ömer Alp, Kerem Can, Kappel (Dk.54 İsmail), Burak, Moritz (Dk.80 Anıl), Cihan, Ziya, Yasin (Dk.90 Tahacan)
BOLUSPOR: Melih- Furkan, Alim, Ramazan (Dk.82 Akabueze), Hakan, Abdülkadir (Dk.69 Kadir Pekmezci), Yusuf Emre, Dos Santos, Guido Koçer (Dk.77 Musa Sinan), Poepon, Jansen
GOLLER: Dk.35 Ömer Alp, Dk.42 Alperen, Dk.68 Yasin (Denizlispor), Dk.40 Dos Santos, Dk.51 Poepon (Boluspor)
SARI KARTLAR: Kerem Can, Moritz, Cihan (Denizlispor) Dos Santos, Ramazan, Poepon (Boluspor)
Maçtan Dakikalar
35'inci dakikada Denizlispor atağında Moritz sol kanattan etkili ortaladı, ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Ömer Alp topu ağlara yolladı: 1-0.
40'ıncı dakikada Boluspor atağında orta alandan topu ileri taşıyan Jansen, meşin yuvarlağı Dos Santos'a aktardı. Santos'un ceza sahası yayından düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.
42'nci dakikada Denizlispor'un kazandığı serbet vuruşta topun başına geçen Moritz'in sert vurdu. Kaleci Melih'in elinden kaçırdığı topu Alperen kafayla tamamladı: 2-1.
51'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Abdülkadir'in derin pasıyla ceza sahasıda topla buluşan Poepon sağ çaprazdan yerden bir vuruşla kaleci Asil'i avladı: 2-2.
57'nci dakikada Keremcan'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Cihan'ın vuruşunda top kaleci Melih'in kucağında kaldı.
64'üncü dakikada Boluspor defansından atılan uzun topa Asil Kaan zamansız çıkınca top sekip Guido Koçer'in önüne düştü. Koçer, topu boş kale yerine üstten auta attı.
68'inci dakikada Ziya'nın kornerden aktardığı topu sağdan Moritz kale içine doldurdu, iyi yükselen Yasin'in kafa şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2.
Kalan dakikalarda iki takımın çabası skoru değiştirmedi.
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