Artık Kazanma Zamanı!..

Haber: Birol Ertunç

Lige çok sayıda transferle giren Boluspor ilk hafta maçında Osmanlıspor’a 1-0 öne geçtiği mücadelede 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar ilk haftayı 3 puanla tamamlayan güçlü Adana Demirspor’u yenip sezonun 3 puanı için sahada olacak. Boluspor’da zorlu maç öncesi Yasin Dülger, Furkan ve kaleci Ozan dışında sakat ya da cezalı bulunmuyor. Teknik Direktör Giray Bulak’ın şans vermesi halinde kaleyi yeni transfer Yavuz Aygün’ü oynatması bekleniyor. Diğer yandan lisansları yetiştirilen Dodo ve Shukurov’un maç kadrosunda yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor. 2 takım arasında oynanan son 5 maçın 3’ünü Boluspor, 2’sini ise Adana Demirspor kazanırken, geçen sezon oynanan her 2 maçı da Adana ekibi kazanmıştı. Maç öncesinde kırmızı-beyazlı taraftarların biletlere fazla ilgi göstermediği görülürken, Adana Demirspor taraftarları ise biletleri tüketti.