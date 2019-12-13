Artık Kazanma Zamanı

Haber: Volkan Yılmaz

Son 5 haftada aldığı kötü sonuçlarla tekrar düşüşe geçen Boluspor kazanma hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda son haftaların kendisi gibi düşüşteki takımı Fatih Karagümrükspor’u konuk ediyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele İstanbul ekibi için de çıkış yakalamak adına hayati öneme sahip. Ligde ilk Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat futbolculardan Mustafa Durak, Hakan Arslan ve Burak Bekaroğlu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Zorlu maç öncesi İstanbul ekibi deplasman performansı ile dikkat çekiyor. KAragümrük bir çok yıldız ismi takımdan ayrılmasına rağmen şu ana kadar 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca bir yenilgi alarak başarılı bir grafik çizdi. Boluspor ise son 2 iç saha maçını kazanamayarak beraberliklerle yetindi. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Boluspor ile Karagümrük arasında 35 sene oynanan Süper Lig maçlarının ikisini de İstanbul ekibi kazanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 14:13