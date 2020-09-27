Artık Kazanma Zamanı!

Haber: Aysun Beykoz

Ligde ilk 2 haftada 1 puan alabilen Beypiliç Boluspor sezonun ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz hafta önemli mücadelesinde ligin genç ekibi Altınorduspor’u konuk ediyor. İlk 2 haftada 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan temsilcimizde tüm planlar 3 puan üzerinde kuruldu. Yaptığı 16 transferle ses getiren, yeni yönetimiyle müthiş bir hava yakalayan kırmızı-beyazlılar bu olumlu havayı saha sonuçlarına yansıtmak istiyor. Bu maç öncesinde Boluspor’da sakat oyuncu bulunmazken, yeni transferlerden 2 haftada forma giyemeyen Felipe’nin de mücadelenin kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı-beyazlılar dün yaptığı ter idmanı sonrası maç saatini beklemeye başladı.

Rakipte Eksikler Var

Altınorduspor’da yeni sezon öncesi fitness salonunda çalışırken sağ el işaret parmağı kırılan ve ameliyat olan ve daha sonra da omzu çıkan Kerim Alıcı, tedavileri süren Onur ve Muhammed de görev alamayacak.

Mücadele 2 Kanaldan Yayınlanacak

Beypiliç Boluspor – Altınorduspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakemlerden Emre Malok yönetecek.