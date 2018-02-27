banner133

banner101

27 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Artık maç maç bakıyoruz”

    Spor Toto 1.ligin 24.hafatasında deplasmanda Altınordu’yu 5-1 yenen Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu.

    27 Şubat 2018 Salı 11:15
    Bu haber 131 kez okundu
    “Artık maç maç bakıyoruz”

    Haber: Esra Öztürk

    Galibiyetin ardından basın açıklamasında konuşan Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar"Maçın önemini biliyorduk iyi konsantre olduk. Çarşamba pazar oynayıp üçüncü maçı Altınordu gibi genç ve diri bir takımla oynamak oldukça önemliydi ve kolay değildi. İlk altı içinde yerimizi aldığımız için çok mutluyuz. Bu maç zordu oyuncularım kolaya çevirdi. Artık maç maç bakıyoruz. Zorlu Ankaragücü maçını da oyuncularım kolaya çevirecektir.  Balıkesir ve içeride Rize maçları da var. Zorlu bir periyoda giriyoruz.  Bu maçlarda iyi mücadele ederek ilk altıda düşmeyeceğiz. Belki çok çok ileride bir hedef ama ilk iki bile olabilir. Ama bu oyunun kalitesinin her maça yansıtırsak olabilir" dedi.

    “İLK 2 NEDEN OLMASIN”

    İlk 6 içerisinde kalmak istediklerini belirten Karafırtınalar “Böylesine önemli bir maçta güzel bir skorla maçı kazandık ve ilk 6'da yerimizi aldık. Böyle ağır bir sahada Altınordu gibi bir sistem takımına karşı oynamak bizi endişelendiriyordu. İlk 6'da devamlılığımız sürer umarım. Uzak hedef belki ama ilk 2 neden olmasın” ifadelerini kullandı


    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.ligin, 24.hafatasında, Deplasmanda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNEŞTEN PANELE DÜŞEN KIVILCIM
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu”Gastronomi Bölümü Öğrencilerinden Mengen “Kamuoyuna” mı?..
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129