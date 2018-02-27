Haber: Esra Öztürk

Galibiyetin ardından basın açıklamasında konuşan Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar"Maçın önemini biliyorduk iyi konsantre olduk. Çarşamba pazar oynayıp üçüncü maçı Altınordu gibi genç ve diri bir takımla oynamak oldukça önemliydi ve kolay değildi. İlk altı içinde yerimizi aldığımız için çok mutluyuz. Bu maç zordu oyuncularım kolaya çevirdi. Artık maç maç bakıyoruz. Zorlu Ankaragücü maçını da oyuncularım kolaya çevirecektir. Balıkesir ve içeride Rize maçları da var. Zorlu bir periyoda giriyoruz. Bu maçlarda iyi mücadele ederek ilk altıda düşmeyeceğiz. Belki çok çok ileride bir hedef ama ilk iki bile olabilir. Ama bu oyunun kalitesinin her maça yansıtırsak olabilir" dedi.

“İLK 2 NEDEN OLMASIN”

İlk 6 içerisinde kalmak istediklerini belirten Karafırtınalar “Böylesine önemli bir maçta güzel bir skorla maçı kazandık ve ilk 6'da yerimizi aldık. Böyle ağır bir sahada Altınordu gibi bir sistem takımına karşı oynamak bizi endişelendiriyordu. İlk 6'da devamlılığımız sürer umarım. Uzak hedef belki ama ilk 2 neden olmasın” ifadelerini kullandı